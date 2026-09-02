Multan al alcalde de Londres por el impago de impuestos de un vehículo registrado ilegalmente a su nombre

Archivo - El alcalde de Londres, Sadiq Khan. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha sido condenado y multado este miércoles por el supuesto impago de impuestos y tasas de circulación relacionados con un vehículo registrado a su nombre por terceros en el marco de un caso que ha descrito como una "estafa" perpetrada por aquellos que se oponen a que amplíe la zona de bajas emisiones en la totalidad del municipio en el que se encuentra la capital británica.

Tras ser acusado de no pagar los impuestos de un Nissan Micra de unos 24 años, el político laborista ha sido declarado culpable de "poseer un vehículo sin licencia" en un proceso que fue abierto por la propia Agencia de Licencias de Conducir y Vehículos (DVLA) de Reino Unido, encargada de mantener una base de datos con los registros de los conductores y sus respectivos vehículos en todo el país.

Los documentos judiciales muestran que las cartas emitidas por la DVLA y dirigidas al alcalde, que incluían la factura de los impuestos que no fueron abonados, fueron enviadas por error a un restaurante del conocido chef Gordon Ramsay en el este de Londres, en vez de a la oficina del alcalde, que busca reabrir el caso para lograr que la revocación.

El juez a cargo del caso, que lo ha resuelto por la vía exprés, ha indicado que deberá pagar una multa de 220 libras (256 euros), además de 85 libras (98 euros) en costas y una deuda de 35,84 libras (41,6 euros) en impuestos por tener el vehículo en circulación.

El registro del vehículo, a todas luces realizado por terceros, ha tenido lugar a medida que Khan insiste en ampliar la Zona de Bajas Emisiones a todo el Gran Londres, lo que ha suscitado numerosas protestas y amenazas. Algunos conductores han llegado incluso a afirmar que tiene previsto registrar sus propios vehículos a nombre del alcalde para que sea él quien asuma la tasa de 12,50 libras (unos 14,50 euros) que supone tener un coche antiguo "altamente contaminante" en circulación.

Un portavoz del alcalde ha condenado la medida y ha asegurado que se trata de una "estafa", lo cual "constituye también un delito". "No es la primera vez que el alcalde es víctima de una estafa en la que se afirma falsamente que es el propietario de un vehículo", ha indicado el portavoz, que ha insistido en que este comportamiento es "ilegal". "La DVLA está al tanto", ha añadido.

Así, la agencia gubernamental ha aclarado que está estudiando "con urgencia" la posibilidad de reabrir el caso con miras a retirar la acusación. Además, se investigará si la matricula es falsa.

En este sentido, la oficina del alcalde ha insistido en que no posee coche privado y ha matizado que generalmente utiliza el transporte público, a excepción de los actos oficiales, en los que utiliza un Range Rover blindado cedido por la Policía.