Naciones Unidas denuncia la muerte de un conductor durante un ataque aéreo a un convoy humanitario en Sudán

Archivo - Imagen de un convoy humanitario del PMA en Sudán - Samir Bol / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha denunciado este domingo la muerte de un conductor durante un ataque aéreo dirigido contra un convoy humanitario en el estado sudanés de Kordofán del Sur, un nuevo episodio de violencia dentro del conflicto armado entre Ejército y paramilitares que lleva devastando el país desde hace tres años.

En un comunicado publicado en redes sociales, el PMA, que no identifica a los responsables del ataque, denuncia que los camiones estaban "claramente señalizados como vehículos humanitarios". El ataque ocurrió cuando se dirigían desde la localidad de Dilling hacia Kadugli, a primera hora de este pasado sábado.

"Aún se están recabando detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente, incluida la magnitud de los daños sufridos por el cargamento de alimentos", ha explicado el PMA, que pide "una investigación pronta e imparcial sobre este incidente y que los responsables de cualquier violación rindan cuentas".

Además, este ataque ha ocurrido solo un día después de que un camión del PMA resultara alcanzado por un artefacto explosivo también en Dilling, "después de entregar asistencia alimentaria vital".

Ni el Ejército sudanés ni las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido se han pronunciado sobre este incidente. Por norma general, suelen acusarse mutuamente de los ataques que alcanzan a la población civil o a los cooperantes humanitarios.