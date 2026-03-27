Nawrocki ratifica la ley que exime de responsabilidad penal a los polacos que combaten con Ucrania en la guerra

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki. - Europa Press/Contacto/Kacper Staniec

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha ratificado este lunes cinco leyes, entre ellas una que exime de responsabilidad penal a los nacionales polacos que sirvan del lado ucraniano en la guerra frente a Rusia, como parte de un paquete legislativo aprobado por el Parlamento entre febrero y marzo de este año.

La correspondiente al papel de los ciudadanos polacos que combaten con las fuerzas ucranianas en la guerra fue aprobada el pasado 13 de marzo en la Sejm y establece una amnistía en la mayoría de los casos, ha informado la Presidencia polaca.

La ley tiene también como objetivo proporcionar información a las autoridades polacas sobre las habilidades y la experiencia en combate de sus ciudadanos, por lo que aquellos que se hayan alistado en el Ejército ucraniano deberán notificarlo al Ministerio de Defensa de Polonia no más de seis meses más tarde de su regreso.

Hasta ahora, los ciudadanos polacos se enfrentaban a penas de hasta cinco años de prisión si servían en las fuerzas ucranianas sin autorización.

La nueva normativa abarca no solo desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, sino desde el 6 de abril de 2014, fecha para la cual Rusia ya había completado la anexión de la península de Crimea, primero con el apoyo de fuerzas prorrusas y después por referéndum.

Esa maniobra de Moscú respondía a la caída del gobierno del expresidente Viktor Yanukovich, en el contexto de las protestas y manifestaciones del 'Euromaidan' por su decisión de suspender los acuerdos de asociación con la Unión Europea.