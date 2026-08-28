Nepal anuncia el rescate de uno de los tres españoles desaparecidos tras la fuerte riada

.Una enorme crecida del río Bhotekoshi ha afectado a las riberas y a varias viviendas cercanas en Nuwakot, Nepal. - Europa Press/Contacto/Shankar Bhujel

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal ha anunciado este viernes el rescate de uno de los tres españoles desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el distrito de Rasuwa, en la frontera con China.

Según ha informado la Junta de Turismo de Nepal, uno de los tres turistas españoles que estaban desaparecidos han sido rescatado con vida, en el marco de las operaciones que han logrado salvar a 121 turistas extranjeros.

La oficina ha detallado en su última actualización que 622 turistas siguen sin ser localizados tras el desastre, de los cuales, 473 son de nacionalidad extranjera, en su mayoría indios, 98.

Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 538 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi.

El número de personas rescatadas asciende a 3.742, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas, tal y como reflejan estos mismos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).