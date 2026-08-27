Nepal eleva a 644 los turistas desaparecidos, 517 de ellos extranjeros

Fotografía aérea tomada con un dron el 27 de agosto de 2026 muestra un lago de represa formado tras un deslizamiento de tierra en Nepal. - Europa Press/Contacto/Li Jian

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 644 los turistas desaparecidos, 517 de ellos extranjeros, en las inundaciones registradas el miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, próximo a la frontera con China, que deja al menos 270 muertos.

La Junta de Turismo de Nepal ha actualizado el balance de turistas desaparecidos, entre los que destacan 127 de nacionalidad nepalí, mientras que el mayor número es de 178 personas de origen indio.

Además, hay 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, ocho alemanes y ocho rusos, entre los desaparecidos, que provienen de 33 países distintos. De todos modos, el balance es mayor porque no incluye a ciudadanos chinos, país limítrofe con Nepal, y cuyas autoridades han confirmado que en torno a un centenar de nacionales se encuentran desaparecidos.

El balance hecho público por Nepal incluye a tres desaparecidos de nacionalidad española, si bien el Ministerio de Exteriores de España eleva a cuatro los nacionales sin localizar en las devastadoras inundaciones.

27 TURISTAS EXTRANJEROS RESCATADOS

Igualmente, la oficina de Turismo nepalí ha informado de que se ha logrado rescatar a 27 turistas extranjeros de la zona afectada por la riada. Se trata de diez ciudadanos indios, mientras que hay dos estadounidenses, dos italianos, y cuatro surcoreanos, así como otras ocho personas cuya nacionalidad no se ha especificado.

"El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil del Gobierno de Nepal, la Oficina de Turismo de Nepal, la Policía Turística y las partes interesadas del sector turístico están trabajando para verificar el paradero y la situación de seguridad de los turistas y viajeros que se encontraban en las zonas afectadas o que transitaban por ellas", ha añadido el comunicado.

Al menos 270 personas han muerto a causa de las inundaciones en Nepal, una catástrofe que habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, según ha indicado este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, en territorio chino.