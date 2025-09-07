Netanyahu acusa a Hamás de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido este domingo las órdenes de evacuación emitidas para partes de la ciuda de Gaza y ha acusado a las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de disparar a mujeres y niños para evitar que salgan de la zona ante la inminente ofensiva terrestre israelí.

"Unas 100.000 personas han salido de (la ciudad de) Gaza. Hamás hace todo lo que puede para que nadie se marche, para que se queden y sirvan de escudos humanos", ha afirmado Netanyahu antes de la reunión del Consejo de Ministros de este domingo, según un comunicado oficial.

Netanyahu ha advertido de que "no se paran ante nada". "Hace poco hemos visto cómo disparan a mujeres y niños en las piernas si es necesarios, les disparan". "Intentarán evitar que salgan a pesar de que es necesario desde la perspectiva humanitaria y desde nuestra perspectiva de guerra. Queremos concentrarnos en los terroristas y que la población civil salga", ha subrayado.

El mandatario israelí ha explicado que están intensificando las operaciones militares en las afueras y dentro de la ciudad de Gaza, lo que ha permitido "eliminar a terroristas Nujba --fuerzas de élite de las milicias de Hamás-- implicados en la masacre del 7 de octubre".

"Estamos eliminando infraestructuras terroristas y los nefarios rascacielos terroristas", ha apuntado en referencia a los bombardeos que han provocado la destrucción de varios edificios altos de Gaza. "Hemos puesto en marcha otro corredor humanitario para que la población civil de Gaza pueda marcharse a un lugar seguro y recibir allí ayuda humanitaria", ha añadido.

Netanyahu ha reconocido que a nivel diplomático Israel "está pagando un precio", pero que "seguiremos hasta que logremos todos los objetivos de la guerra". Ha defendido hacerlo "lo más rápidamente posible", pero ha advertido de que "si tengo que elegir entre la victoria sobre nuestros enemigos y la propaganda contra nosotros, elijo la victoria".

"No quiero noticias de derrotas a manos de nuestros enemigos mientras nos elogian en los medios de comunicación globales. Elijo la victoria", ha remachado.