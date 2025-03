Netanyahu acusa a la oposición israelí de "alimentar la anarquía" con las protestas contra el Gobierno

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a la oposición de Israel de "alimentar la anarquía" con las protestas registradas durante la última semana contra el Gobierno por la reanudación de la ofensiva contra Gaza, que según los manifestantes pone en peligro a los rehenes que siguen secuestrados en el enclave palestino, y el cese del jefe del Shin Bet, Ronan Bar.

"Quizá, por una vez, podríais intentar respetar la voluntad del pueblo", ha indicado Netanyahu refiriéndose a los diputados opositores durante una intensa sesión en la Knesset, el Parlamento israelí.

En este sentido, ha instado a "dejar de incitar a la sedición, el odio y la anarquía en las calles del país". "La democracia no está en peligro en Israel, pero sí el poder de los burócratas", ha aseverado. "En una democracia el pueblo es soberano, y el pueblo quiere que su voto libre en las urnas se haga efectivo con decisiones, nombramientos y políticas", ha puntualizado.

"Esto no quiere decir que el Gobierno tenga un poder ilimitado, pero no puede ser que el Gobierno tenga cero poder. Tiene que haber un equilibrio entre las diferentes ramas del Gobierno", ha continuado, antes de afirmar que "está permitido manifestarse, si bien este tipo de protestas, que incluyen ataques a la Policía, incluyen actos de violencia y amenazas explícitas".

En este sentido, ha aclarado que estas protestas "no detendrán al Gobierno". "La tiranía de la minoría no va a triunfar sobre la gran mayoría", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"Me llaman traidor a cada hora del día", ha continuado, al tiempo que ha subrayado que los combates en Gaza "persisten". "Cuanto más siga Hamás negándose a liberar a los rehenes, más poderosa será la presión ejercida. Esto incluye hacerse con territorio y otras cosas que no voy a nombrar aquí", ha aclarado.