Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos" impulsada por ultraizquierda e islam radical

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este lunes de que hay en marcha "una guerra mundial contra los judíos" que atribuye a una alianza de la ultraizquierda y del islam radical y que amenaza con destruir la civilización occidental.

"Están haciendo una guerra mundial, una Guerra Mundial Judía, primero contra los judíos y luego contra el Estado judío", ha afirmado Netanyahu durante su intervención en la Segunda Conferencia Internacional para Combatir el Antisemitismo celebrada este lunes en Jerusalén.

Netanyahu ha asegurado que hay una "invasión" en marcha "en todos los países de Europa occidental y en Estados Unidos" que amenaza "nuestra civilización común, libre y democrática". "Es una invasión no de personas de diferente color, raza o fe. No es esa la cuestión. Es gente con una ideología, la ideología de destruir Occidente", ha apuntado.

El mandatario israelí ha atribuido a esta ideología una alianza con "los progresistas más ultraantioccidentales". "Deberían estar en desacuerdo en todo, pero no lo están porque quieren destruir Occidente como lo conocemos", ha insistido.

"Si continúa la invasión del islam militante, del islam radical, nuestras sociedades libres estarán en peligro. Nuestro mundo está en peligro", ha argumentado. Así, plantea que "debemos luchar".

"Si los regímenes que lo acogen y fomentan acceden a armas nucleares (...) cada una de vuestras ciudades estarán amenazadas", ha afirmado. Por eso, "lo que hoy está haciendo Israel no es solo defenderse, sino que os está defendiendo a vosotros".

En cuanto al antisemitismo en concreto, Netanyahu ha afirmado que nació hace 2.500 años basado en la "envidia" por la preeminencia de los judíos en cada sociedad "después de que perdiéramos nuestra tierra" y la "debilidad".

Así, ha resaltado que "ahora tenemos un Estado, un ejército que no es peor que ningún otro". "Estamos en el proceso de bloquear al eje radical chií iraní. Hay otro, Hermanos Musulmanes, el eje radical suní. Nosotros nos vamos a defender, pero ¿Occidente va a defenderse?", ha apelado.

Han participado en el acto el ex primer ministro australiano Scott Morrison; el excanciller austriaco Sebastian Kurz; el ministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona; el enviado de Estados Unidos para el antisemitismo, Leo Terrell, y los diputados brasileños Eduardo y Flávio Bolsonaro.