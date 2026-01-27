Netanyahu advierte de que no habrá una fase de reconstrucción en Gaza hasta el desarme efectivo de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - KOBI GIDEON/OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes de que no habrá una fase de reconstrucción en la Franja de Gaza hasta el desarme efectivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la recuperación del cuerpo del último rehén secuestrado en el enclave, el policía israelí Ran Gvili.

"Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá", ha enfatizado en rueda de prensa tras el simbólico apagado del reloj en la plaza de los rehenes en Tel Aviv que mostraba las horas que los secuestrados permanecieron cautivos en Gaza.

Netanyahu ha resaltado que ahora Israel tiene dos prioridades, siendo la primera de ellas desmantelar el armamento de Hamás y la segunda la "desmilitarización" de Gaza, mientras que ha explicado que solo hay dos opciones para lograr estos dos objetivos: el camino "fácil" o el camino "difícil", recoge 'The Times of Israel'.

"Pero en cualquier caso, se hará", ha expresado Netanyahu, agregando que esta postura es compartida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien recientemente ha inaugurado la Junta de Paz, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja.

El primer ministro israelí ha descartado además que haya militares procedentes de Turquía y de Qatar en suelo gazatí, mientras que ha vuelto a reiterar su negativa al establecimiento de un Estado palestino en el enclave. "Eso no ocurrirá", ha señalado, agregando que Israel no lo permitirá "ni hoy ni mañana".