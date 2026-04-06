Netanyahu afea que el Supremo de Israel autorizara una "manifestación de izquierda" contra la guerra

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha criticado este domingo que el Tribunal Supremo de su país autorizara la celebración, este pasado sábado en la ciudad de Tel Aviv, de una "manifestación de la izquierda" contra la ofensiva militar israelí en Irán y Líbano, cuando "se retringe" la "posibilidad de rezar" en el Muro de las Lamentaciones.

"Mientras se restringe a los judíos la posibilidad de rezar en el Muro de las Lamentaciones durante las fiestas, el Tribunal Supremo ha autorizado una manifestación de la izquierda en Tel Aviv", ha afeado el líder israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha tachado a dicha autorización de "increíble".

A renglón seguido, Netanyahu ha subrayado que, aunque la libertad de manifestación "es importante", la de culto "no lo es menos", a la par que ha agregado que "en tiempos de guerra, el único que establece las medidas de seguridad es el Comando del Frente Interno".

La protesta, celebrada este sábado en la plaza Habima de Tel Aviv, fue autorizada por Supremo de Israel, quien vetó la disolución por parte de la Policía de manifestaciones de menos de 600 personas en esa misma urbe, y de menos de 150 en las convocatorias en Jerusalén, Haifa y Kefar Saba. Sin embargo, efectivos del cuerpo de seguridad se enfrentaron a algunos de los manifestantes contrarios a la ofensiva militar israelí en Irán y Líbano.

Ello ocurrió después de que el comandante del contingente policial ordenada disolver y abandonar la plaza, comenzando acto seguido los agentes a cargar de forma violenta contra los manifestantes, tras informar la Policía de que se habría superado el máximo de 600 personas congregadas y que, por ende, se declaraba a la misma como ilegal.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El discurso de Netanyahu ha sido criticado por miembros de la oposición, como el líder de la misma, Yair Lapid, quien ha asegurado que el primer ministro israelí "sigue incitando a la violencia en tiempos de guerra".

"Mientras se sigue buscando supervivientes entre los escombros de Haifa, lo único que consigue sacar a Netanyahu del apuro son los intentos de dividir al pueblo e incitar contra los jueces", ha considerado Lapid en un mensaje de 'X' en el que ha señalado que si el primer ministro "está tan en contra de las manifestaciones, ¿por qué no condenó a los ultraortodoxos evasivos que se manifestaron esta mañana contra el reclutamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel".

Por su parte, el líder de la coalición Azul y Blanco-nacional, Benny Gantz, se ha dirigido al mandatario para pedirle que deje de "sembrar desánimo y división" y recordarle que la guerra en la que está "todo" el país "es contra Irán" y no "contra el Tribunal Supremo de Justicia" que, ha recalcado, "tomó una decisión de acuerdo con las directrices del Comando del Frente Interno".

Otra de las voces de la oposición que no han tardado en pronunciarse ha sido la del líder de Los Demócratas, Yair Golan, quien ha opinado que Netanyahu está "en pánico" porque la guerra "se ha descontrolado en todos los ámbitos", así como "las encuentras no muestran signos de recuperación" a pocos meses de los comicios previstos para el otoño de este 2026.

"Como un perro que regresa a su guarida, Netanyahu vuelve a incitar contra el Tribunal Supremo de Justicia y contra la 'izquierda'. Israel está harto de Netanyahu. Próximamente habrá elecciones. Lo reemplazaremos", ha zanjado en redes sociales Golan.