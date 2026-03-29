Netanyahu anuncia una ampliación de la "zona de seguridad" en territorio de Líbano

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Douglas Christian/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo una ampliación de la "zona de seguridad" establecida por las fuerzas israelíes en territorio libanés en el marco de la ofensiva militar contra la milicia de Hezbolá.

"En Líbano he decidido ahora ampliar más la zona de seguridad existente para atajar definitivamente el riesgo de invasión y para distanciar nuestras fronteras de los disparos y de las armas antiaéreas", ha explicado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.

Las autoridades israelíes han declarado abiertamente su objetivo de penetrar hasta el río Litani, frontera natural entre el sur de Líbano y el resto del país, y este mismo sábado Hezbolá informó de la presencia de militares israelíes en la ribera sur del río, extremo que sin embargo no ha sido confirmado por Israel.

En Líbano "hemos derrotado la amenaza de los 150.000 misiles y cohetes que apuntaban a la gente de Israel", ha destacado Netanyahu, "pero Hezbolá sigue teniendo capacidad militar de lanzarnos cohetes". "He tratado con los comandantes militares el cómo eliminar esta amenaza también", ha explicado.

En conjunto, Netanyahu ha destacado que Irán, Hezbolá y Hamás "no son ya fuerzas terroristas que amenacen nuestra existencia", sino que son "enemigos hostiles que luchan por su existencia". "En lugar de amenazarnos, nosotros les amenazamos a ellos", ha argumentado. "Nosotros somos la parte activa, la parte agresiva. Tenemos la iniciativa y estamos muy dentro de su territorio", ha reivindicado.

"Dijimos que cambiaríamos la cara de Oriente Próximo y lo hemos hecho. También hemos cambiado la percepción de la seguridad", ha remachado.

Así, se ha referido a otras zonas de seguridad, como la establecida en Siria, desde el monte Hermón hasta Yarmuk, y la Línea Amarilla de alto el fuego de Gaza, donde "más de la mitad del territorio está ocupado".

Netanyahu ha terminado su mensaje apelando a la resistencia del pueblo israelí y valorando su actitud. "Quiermo exrpesar mi aprecio por todos vosotros, que lleváis en el frente más de dos años. Estamos decididos. Estamos luchando. Y con ayuda de Dios, estamos ganando", ha resaltado.