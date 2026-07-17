Netanyahu anuncia la liberación de un reservista detenido hace ocho meses en Tailandia durante su luna de miel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes la liberación de un reservista del Ejército que fue detenido hace ocho meses en Tailandia durante su luna de miel tras llevar a cabo importantes gestiones diplomáticas con las autoridades del país asiático.

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha hablado este viernes con el soldado de reserva A. y su familia tras su liberación después de los esfuerzos diplomáticos ante su prolongada detención (ocho meses) durante su luna de miel con su esposa M. en Tailandia", ha indicado su oficina en un comunicado.

El primer ministro ha felicitado a la pareja por regresar al país y ha expresado su agradecimiento al soldado por "su prolongado servicio". "El Estado de Israel actuó y actuará siempre en favor de sus ciudadanos en todo el mundo", ha agregado.

De igual forma, Netanyahu ha agradecido al coordinador de prisioneros y desaparecidos, Gal Hirsch, su labor para liberar al reservista, mientras que también ha enviado sus buenos deseos al presidente, Isaac Herzog, al ministro de Exteriores, Gideon Saar, y a todos los efectivos de seguridad que participaron en su regreso.

Las autoridades israelíes no han dado detalles sobre la identidad del reservista ni han explicado el motivo de la detención, si bien varios medios apuntan a que las fuerzas de seguridad tailandesas encontraron un cargador con munición dentro de su equipaje.