Netanyahu apela a la "obligación moral" de Europa de ir a la guerra contra la "barbarie"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un acto del Día de Recuerdo del Holocausto ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emplazado Europa, de la que se ha dicho defensor, a ir a la guerra contra la "barbarie" por "obligación moral", en referencia a la necesidad de los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero.

"Estamos defendiendo a Europa, una Europa que ha olvidado tantas cosas desde el Holocausto", ha afirmado Netanyahu durante un acto por el Día de Recuerdo del Holocausto celebrado ante el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén.

El dirigente israelí considera que Europa "puede aprender muchas cosas de nosotros, y en especial lo más importante, a distinguir el bien del mal". "En el momento de la verdad hay que ir a la guerra por el bien, por la vida. Una Europa que juró defender el bien tras la guerra", ha argumentado.

Así, considera que Europa "tiene una profunda obligación moral", pero "ha perdido el control de su identidad, de sus valores, de su obligación de proteger la civilización de la barbarie". "Pero Israel no ha olvidado este mandamiento cristiano", ha argumentado.

Israel, junto a Estados Unidos, y "otros países con los que estamos creando alianzas" está "defendiendo al mundo entero". "Israel está junto a Estados Unidos en la vanguardia del mundo libre", ha reclamado.

Los dos países han propinado "un golpe aplastante al malvado régimen de Irán" sin el que "los nombres de Natanz, Fordo, Isfahán y Parchin hubieran sido recordados con terror eterno igual que Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor".

"Pero intervenimos con una alianza sin parangón histórico con el presidente Trump y con Estados Unidos. En este Día de Recuerdo del Holocausto vamos a recordar esto", ha argumentado.