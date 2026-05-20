Netanyahu desautoriza a Ben Gvir por el vídeo reprendiendo a los activistas de la flotilla detenidos

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén (archivo) - Avi Ohayon/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha desautorizado este miércoles al ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, tras la publicación de un video reprendiendo a los activistas detenidos de la flotilla, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

"Israel tiene pleno derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios del terrorismo de Hamás ingresen en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", ha asegurado en un mensaje en redes el líder del Ejecutivo israelí que, por el contrario, se desmarca de las imágenes del titular de Seguridad Nacional.

"Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel", ha indicado, para añadir que ha ordenado a las autoridades relevantes que "deporten a los provocadores lo antes posible".

Este miércoles las imágenes de Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla, han generado una polémica de calado internacional.

La publicación del ministro ultra arranca con varios agentes que agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos. El vídeo muestra como Ben Gvir grita consignas a los detenidos, muchos de los cuales aparecen arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha.

"El campamento de verano ha terminado. Cualquiera que actúe contra el Estado de Israel se encontrará con un Estado decidido", afirma Ben Gvir, quien agrega 'Am Yisrael Chai' --el pueblo de Israel vive--. Durante el vídeo se puede escuchar en algunos tramos el himno de Israel, de fondo entre los activistas.