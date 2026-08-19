Netanyahu dice que Isral ha advertido contra cualquier intento de Turquía de instalar una base en Siria

Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que Israel ha avisado contra cualquier intento de Turquía de establecer una base militar en Siria, un día después del ataque perpetrado contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur, en el norte de este último país.

"Turquía tiene la intención de establecer una base en el sur de Tufa, cerca de Alepo, y hemos transmitido un mensaje (...) Por lo visto, no lo oyeron, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad", ha relatado en una entrevista concedida a la emisora del Ejército israelí.

En esta línea, el dirigente ha asegurado que su Ejecutivo no va a "tolerar una base militar turca que se extienda hacia el sur, porque supone una amenaza".

Sus declaraciones coinciden con una visita del jefe del Ejército, Eyal Zamir, que desde territorio sirio ocupado por Israel ha dicho que las fuerzas israelíes están "monitoreando los acontecimientos en el frente sirio". "No permitiremos que fuerzas hostiles se establezcan en nuestras fronteras y utilizaremos nuestras capacidades operativas con precisión, donde y cuando sea necesario", ha asegurado.