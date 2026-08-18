Netanyahu inaugura una carretera con su apellido en el asentamiento de Ariel en Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el asentamiento de Ariel - MUNICIPALIDAD DE ARIEL

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha inaugurado este martes una importante carretera que lleva su apellido en el asentamiento de Ariel, situado cerca de la ciudad palestina de Salfit, en Cisjordania, como parte de un ambicioso plan de expansión que contempla la construcción de hasta 11.000 nuevas viviendas.

Durante el acto de inauguración de la carretera --que lleva por nombre Netanyahu, en alusión al apellido del padre del primer ministro, Benzion Netanyahu--, ha anunciado que se construirá un hospital universitario en el asentamiento de Ariel.

"El hospital universitario constituirá un ancla social y económica, y brindará servicios médicos avanzados, accesibles y cercanos a casa para todos los residentes de la región. Esta es una clara declaración de intenciones: Ariel está en camino de convertirse en la próxima metrópoli de Israel", ha afirmado, según ha recogido la municipalidad del asentamiento en redes sociales.

Según Stop the Wall, el movimiento creado en 2002 para exigir el derribo de el muro de separación construida por Israel en Cisjordania, esta ampliación equivale a un nuevo asentamiento debido a su distancia del resto de Ariel, aproximadamente a dos kilómetros al oeste.

Las 11.000 viviendas anunciadas recientemente se ubican en la zona de Al Ras y sus alrededores. El movimiento ha denunciado que las obras para ampliar la carretera destruyeron olivares y desplazaron a decenas de agricultores palestinos. El objetivo de las autoridades es llegar hasta los 100.000 habitantes en esta zona de la Cisjordania ocupada.

Esto se produce después de la inauguración del asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, más de 20 años después de su clausura como parte del plan de retirada de 2005 aprobado por el entonces primer ministro Ariel Sharon.

Naciones Unidas y la Unión Europea consideran que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales según el Derecho Internacional. La ONU tiene una 'lista negra' con más de 150 compañías vinculadas de forma directa o indirecta con la actividad económica y el mantenimiento de dichos asentamientos.