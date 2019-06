Netanyahu inaugura la colonia judía Altos de Trump en los Altos del Golán sirios

Publicado 16/06/2019 22:17:16 CET

JERUSALÉN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros israelí con el primer ministro Benjamin Netanyahu al frente se ha reunido este domingo en los Altos del Golán, territorio sirio bajo ocupación militar israelí desde 1967, para inaugurar Ramat Trump, Altos de Trump, nombre con el que ha sido bautizada una nueva colonia judía.

En la ceremonia también han estado presentes el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y representantes del Consejo Regional del Golán.

"Es un hito en la historia del Golán", ha destacado Netanyahu, según recoge la prensa israelí. "El presidente Trump es un gran amigo del país, un amigo que ha hecho cosas por el país que no se habían hecho hasta ahora y que deberían haberse hecho en nombre de la justicia y la verdad", ha argumentado. "El Golán será siempre una parte inseparable de Israel", ha remachado.

En respuesta, Trump ha publicado un mensaje en su cuenta personal en Twitter agradeciendo este "honor". "Gracias al primer ministro Netanyahu y al Estado de Israel por este gran honor", ha indicado.

La remota colonia que lleva el nombre de Trump en realidad ya fue fundada en la década de 1980, pero apenas cuenta con diez vecinos. Ahora el Gobierno israelí busca atraer a más colonos.

Netanyahu ha señalado además que la presencia israelí en los Altos del Golán impide que Irán y la milicia libanesa Hezbolá se instalen en Siria. "Todos sabemos qué ha estado pasando en la última década al otro lado de la frontera. Si no estuviéramos aquí, las milicias iraníes estarían aquí. Jamás permitiremos que pase", ha afirmado.

Mientras, la oposición israelí ha criticado esta inauguración por considerarlo un mero acto propagandístico. "Cualquiera que lea los detalles sobre esta decisión 'histórica' comprenderá que no es más que una iniciativa falsa, no vinculante", ha apuntado el diputado Zvi Hauser.

"No hay presupuesto, no hay planificación, no hay ubicación para el asentamiento y no hay una decisión vinculante sobre el proyecto y su implementación. Al menos han puesto un nombre al asentamiento", ha ironizado.

Trump firmó el 25 de marzo una proclamación reconociendo la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, ocupados por el Ejército israelí durante la guerra de 1967, en el marco de una visita de Netanyahu a Washington.

Este reconocimiento colmó otra de las aspiraciones israelíes, después de que el Gobierno de Trump trasladara la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así a la Ciudad Santa como capital del país, en contra del consenso internacional sobre la necesidad de que su estatus se acuerde en un eventual diálogo de paz.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

Ahora mismo hay 33 colonias en el Golán y la mayoría datan del periodo entre 1967 y 1977. En ellas viven unas 50.000 personas, de las cuales 23.000 son judíos y 27.000 no judíos.