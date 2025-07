Netanyahu insiste en que, "si alguien merece el Nobel de la Paz, ese es Trump"

El primer ministro de Israel dice que la decisión de atacar Irán "no fue fácil", pero defiende la doctrina de la paz a través de la fuerza

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este sábado que, "si alguien merece el Premio Nobel de la Paz, ese es el presidente estadounidense, Donald Trump", a quien ha definido no solo como un político "extraordinario", sino también como "un amigo" con el que comparte enemigos.

"En primer lugar, él (Donald Trump) negoció conmigo los históricos Acuerdos de Abraham (...). En segundo lugar, está trabajando activamente en cada rincón del mundo. Negoció la paz en África entre Ruanda y el Congo (...). Negoció la paz entre India y Pakistán, dos potencias nucleares. Creo que eso es algo importante (...). Eso merece un Nobel. Así que creo que todos deberían unirse para nominar al presidente Donald J. Trump para el Premio Nobel. Que sea un Nobel digno. Ya es hora", ha expresado el mandatario israelí en una entrevista para Fox News.

En esta misma línea, Netanyahu ha ensalzado el carácter del magnate neoyorquino y ha celebrado su apoyo al Estado judío. "Nunca hemos tenido un amigo como él en la Casa Blanca. Y eso es decir poco. Quiero decir, él es extraordinario. Realmente lo es", ha agregado, destacando su papel en la reciente ofensiva contra Irán.

"Me di cuenta de que la combinación de armas nucleares con un régimen islámico militante es el mayor peligro que enfrenta Israel y que enfrenta el mundo, porque ellos podrían no ser tan fríos y calculadores en el uso de armas de destrucción masiva como otras potencias. Así que es un gran peligro, un peligro enorme para nosotros, para Occidente y para Estados Unidos, a quienes odian", ha alertado el premier israelí.

En este contexto, Netanyahu ha defendido el uso de la fuerza como vía para alcanzar la paz y ha asegurado que, si bien "no fue fácil" tomar la decisión de atacar Irán, "tuvo que actuar" para "sobrevivir". "Es como extirpar dos tumores de cáncer. Sabes que el cáncer podría regresar, pero sabes algo: si no actúas, no vas a sobrevivir. Así que lo hicimos", ha explicado.

A este respecto, el político israelí ha asegurado que "hubo gran unidad de propósito", pues "veían venir" que "en un año (Irán) tendrían una bomba atómica y, a diferencia de otras potencias nucleares, ellos sí la usarían y (los) aniquilarían".

"No íbamos a permitirlo. Y yo, como primer ministro del único Estado judío, no iba a permitirlo. Así que tomamos la decisión de actuar. Y actuamos. Y ganamos. Pero esto no ha terminado. Nunca termina", ha apostillado, agradeciendo una vez más a el respaldo de la Administración Trump: "Él comprende que nuestro enemigo es su enemigo, y que nuestra victoria es su victoria (...). Nosotros hicimos el comienzo, y él hizo el final. Y ese final fue tremendo".

Ahora, es momento de dejar que "las cosas sigan su curso dentro de Irán", ha puntualizado Netanyahu, quien considera que el régimen de los ayatolás "está en serios problemas" y es cuestión de tiempo que "todo su eje" se venga abajo.

"Un Medio Oriente sin Irán, un Medio Oriente con Israel y nuestros socios árabes, y las posibilidades de cooperación económica, cooperación tecnológica, cooperación energética, inteligencia artificial, turismo, comercio... sería un mundo totalmente distinto", ha augurado el primer ministro, que trabaja ya con Donald Trump para "acelerar (sus) sorprendentes oportunidades de paz".