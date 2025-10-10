Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido este viernes en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se merece el premio Nobel de la Paz en un escueto mensaje tras la concesión del galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en lugar de al mandatario norteamericano.

Netanyahu ha considerado, en un mensaje publicado en su cuenta de X, que si el Comité Noruego que declara el galardón "habla de paz", el presidente Trump es quien "consigue que ocurra", en relación al reciente acuerdo adoptado por Israel y Hamás para poner fin a la guerra de Gaza.

"Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump se lo merece", ha manifestado el primer ministro israelí en su mensaje en X, que acompaña a una reacción previa del director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien se ha pronunciado en términos más duros contra el Comité Noruego.

Cheung ha lamentado que el comité "ha demostrado que ha situado la política antes que la paz" al ignorar la labor de Trump, un presidente con "el corazón de un humanitario".

"Nunca existirá otra persona como él, que es capaz de mover montañas por pura voluntad", ha manifestado el presidente Trump, que "continuará negociando acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas".

Por contra, el comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.