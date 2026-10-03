Netanyahu invita al capitán del avión de Flybubai y al primer minitro indio a Israel

Archivo - Benjamin Netanyahu - Kay Nietfeld/Dpa - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha invitado al piloto del avión de Flydubai objeto de un ataque el pasado miércoles durante un vuelo con destino Tel Aviv, el indio Smit Machchhar, así como al primer ministro de ese país, Narendra Modi, a encender una vela en Israel durante los actos por el Día de la Independencia que se celebra el 11-12 de mayo.

"Eres un héroe para Israel, India y el mundo entero. Os invito al primer ministro Narendra Modi y a ti a encender una llama durante el Día de la Independencia de Israel", ha planteado Netanyahu durante una conversación con Machchhar recogida en una nota de la oficina de prensa de Netanyahu.

El comunicado relata una "conversación emotiva" en la que Netanyahu preguntó al piloto indio cómo comenzó todo y Machchhar reveló nuevos detalles sobre los "terroríficos momentos" de la cabina.

Así, Netanyahu ha explicado que el copiloto omaní, Hamam al Hamami, rezó antes de atacarle, según el relato de Machchhar. "De repente, después de cuatro o cinco minutos, sentí un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza. Lo primero que pensé en que el avión había sufrido daños catastróficos", ha relatado.

"Pero en lugar de eso hubo más golpes, uno tras otro. Entonces me di cuenta de que no era el avión, sino el otro tipo que estaba conmigo en la cabina", ha apuntado desde el hospital emiratí donde se recupera.

Entonces intentó reducirle, pero apenas podía ver por los golpes recibidos. "Veía todo borroso", ha explicado. "Lo siguiente que sentí es cómo el avión caía en picado" y que Al Hamami le impidió abrir la puerta de acceso a la cabina. Después recuerda estar tendido en el suelo y escuchar gritos.

"Entonces en contra de todo me puse y fui hasta la puerta y abrí y estaba la gente que estaba esperando fuera para entrar y tomar el control y el resto es lo que ya conoce, señor", ha relatado.

A bordo del avión, que aterrizó "sin incidentes" en territorio saudí a las 9.45 horas (hora local), viajaban 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros, recibiendo todos ellos la "atención necesaria", y continuaron su viaje a Tel Aviv a las 17.40 horas (hora local) a excepción del capitán y el copiloto.

Arabia Saudí no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco lo hace Omán, de donde es el sospechoso. Además, Emiratos Árabes Unidos, aunque sí que estableció lazos con Israel en 2020 a raíz de los Acuerdos de Abraham, no tiene un tratado de extradición bilateral con este país.