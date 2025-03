Netanyahu llama a la calma pero avisa de que el Gobierno es quien elige al jefe del Shin Bet

La fiscal general le recuerda que no tiene autoridad para designar a un sustituto mientras siga en vigor la suspensión del Supremo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyhu, ha asegurado que el país no está en peligro de una "guerra civil", como alertó el jueves el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, pero ha insistido que es el gobierno quien tiene la potestad de designar al jefe de la Inteligencia Nacional, en medio de la crisis abierta con la destitución del actual encargado, Ronen Bar, ahora mismo suspendida por el alto tribunal israelí.

"¡No habrá guerra civil!", ha manifestado Netanyahu en su cuenta de X, donde ha aseverado no obstante que "el Estado de Israel es un estado de derecho y, según la ley, es el Gobierno israelí decide quién será el jefe del Shin Bet".

La fiscal general del país y rival de Netanyahu, Gali Baharav-Miara, no comparte esta opinión y así se lo ha hecho saber al primer ministro en una carta que le ha enviado este mismo viernes. En la misiva, a la que ha tenido acceso el 'Times of Israel', la fiscal le recuerda que el Gobierno no puede designar a un sustituto de Bar mientras su destitución esté paralizada.

El Gobierno israelí someterá el domingo a votación la posibilidad de presentar una moción de censura contra la fiscal general, a la que acusan de actuar como "brazo de la oposición".

La decisión judicial --que se podría alargar hasta el 8 de abril-- llega poco después de que cuatro partidos de la oposición presentaran una petición ante el Supremo para revocar el cese del jefe de la agencia de Inteligencia interior israelí, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Los partidos han argumentado que esta medida supone un "grave conflicto de intereses" para Netanyahu, dado que Bar se encontraba al frente de las pesquisas en torno a los fallos de seguridad durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

Recientemente, el Shin Bet había advertido de la "responsabilidad" de la cúpula política del país en los citados ataques.