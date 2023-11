Netanyahu, tras la ofensiva sobre el hospital de Al Shifa: "No hay lugar en Gaza al que no lleguemos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita a militares el lunes 13 de noviembre - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israeli Gpo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles de que la ofensiva sobre la Franja de Gaza alcanzará cualquier "refugio" que puedan tener los milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y, horas después del inicio del asalto sobre el hospital de Al Shifa, ha subrayado: "No hay lugar al que no lleguemos".

"¿Recordáis cuando nos dijeron que no invadiríamos Gaza? Lo hicimos. Nos dijeron que no llegaríamos a la Ciudad de Gaza. Llegamos. Nos dijeron que no entraríamos en Al Shifa. Entramos", ha recapitulado Netanyahu durante una visita a una base de entrenamiento en Zikim, cerca de la frontera gazatí.

Así, ha llamado a perseguir en cualquier sitio a los "asesinos" de Hamás para "eliminarlos" y recuperar a los rehenes, dos "misiones sagradas" para Netanyahu, según declaraciones difundidas por su propia oficina.

Compromisos todos ellos que ha confirmado que volvió a trasladar el martes a última hora al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una nueva conversación telefónica. El primer ministro ha llamado a seguir en Gaza hasta conseguir "una victoria completa", sin que por ahora esté claro hasta cuándo puede durar una operación bautizada como 'Espadas de Hierro'.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han justificado su intervención en el hospital de Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, como una operación "precisa" contra miembros de Hamás, después de acusar a este grupo de utilizar las instalaciones como escudo para sus actividades armadas.

La ONU ha expresado sin embargo su preocupación por esta ofensiva, también a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha señalado este miércoles que "los hospitales no son campos de batalla", en un llamamiento a respetar el Derecho Internacional.