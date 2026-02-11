Netanyahu oficializa su adhesión a la Junta de Paz de Trump para Gaza

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el secretario de Estado, Marco Rubio, en un reciente viaje a EEUU. - Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha firmado este miércoles el documento para su incorporación a la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington.

"Antes de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu se registró, en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, como miembro de la Junta de Paz", ha informado la oficina del primer ministro de Israel en un mensaje en redes sociales.

Netanyahu se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, donde será recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras citas con el secretario de Estado y los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que ha discutido la situación regional, en plenas tensiones con Irán.

En un primer momento Israel criticó la Junta de Paz asegurando que el paso no fue coordinado con Tel Aviv y que es contrario "a su política", dijo la oficina del primer ministro israelí.

En todo caso, Netanyahu aceptó unas semanas después la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, así como al órgano integrado por líderes mundiales.