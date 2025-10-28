Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamás

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que retome los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza", reza un breve comunicado de la oficina de Netanyahu.

Su decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, y en medio de las polémicas relacionadas con la devolución por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes.