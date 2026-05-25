Netanyahu ordena "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva en Líbano

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva militar en Líbano en respuesta a los ataques con drones que han costado la vida a varios militares israelíes en los últimos días.

"Estamos en guerra con Hezbolá. En las últimas semanas nuestros valientes combatientes han eliminado a más de 600 terroristas", ha destacado Netanyahu en un vídeo difundido este lunes. "Pero no vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario. Les he ordenado pisar el pedal aún más a fondo", ha señalado.

Netanyahu se ha referido específicamente a los ataques con drones, "con drones cibernéticos". "Tenemos a un equipo especial trabando en esto y lo resolveremos también, pero tenemos para ello que intensificar los golpes, incrementar su fuerza. Vamos a atacarles con decisión", ha advertido.

Previamente la prensa israelí ha asegurado que Estados Unidos podría autorizar una operación militar israelí más amplia contra Hezbolá en Líbano ante estos ataques con drones.

"Hezbolá ha ignorado repetidamente las peticiones de cesar los ataques contra Israel, incluido el último ultimátum. No esperamos que Israel absorba pasivamente estos ataques contra sus fuerzas y contra civiles. Esta no es la Administración Biden", ha apuntado en referencia al expresidente Joe Biden.

El responsable estadounidense ha recordado que solo en los últimos ocho días Hezbolá ha lanzado más de un millar de drones y más de 700 cohetes contra Israel. "Rompió el alto el fuego el 2 de marzo y ahora intenta impedir que el pueblo libanés tenga una camino hacia la paz y la reconstrucción", ha señalado.