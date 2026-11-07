Netanyahu pide un gobierno de unidad nacional con su actual coalición para Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanayu, en las elecciones del 28 de octubre - Yonatan Sindel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro saliente y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, ha hecho este sábado un llamamiento a forma un gobierno de unidad nacional con los partidos de la coalición que le sostenían hasta ahora en el gobierno, a pesar de que tras las recientes elecciones no cuentan con los diputados suficientes en la Knesset o Parlamento israelí.

"Hay quien quiere que un gobierno tome posesión rápidamente, la próxima semana, con quienes apoyan el terrorismo", ha afirmado Netanyahu en referencia velada a Eisenkot. "Formar un gobierno en el Estado de Israel con quienes quieren eliminar al Estado de Israel", ha añadido.

Un gobierno así, "dependiente de simpatizantes de Hamás no luchará contra Hamás" y no defenderá a los soldados israelíes que están en Gaza y en Líbano, ha reprochado.

Por ello pide "un gobierno de unidad nacional que incluya a todos los partidos del campo nacional y a todos los partidos sionistas que quieren proteger a nuestro país". "Un gobierno de unidad nacional eliminará permanentemente la amenaza nuclear de Irán, protegerá a Isarel como Estado judío y nos traerá unidad", ha prometido.

Netanyahu da con su propuesta marcha atrás al planteamiento del pasado lunes, cuando abogó por "un gobierno nacional amplio" que dirigiría el mismo, con el matiz de que la coalición que pretende reeditar ahora no tendría un nombre claro al frente.

Además, Netanyahu ha vuelto a insistir en el riesgo de un gobierno apoyado por los partidos árabes, a los que denomina genéricamente como "simpatizantes del terrorismo". Este partido "destruiría al país".

Este mismo sábado, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha anunciado que encargará formalmente este domingo la formación de gobierno al líder del partido Yashar y principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot.

En las elecciones del pasado 28 de octubre la coalición de Netanyahu obtuvo 53 de los 120 diputados de la Knesset, mientras que los cuatro partidos del bloque del cambio de Eisenkot obtuvieron 48 asientos. Los partidos árabes, Raam y la Lista Conjunta, controlan 19 escaños y apoyan la formación de un gobierno liderado por Eisenkot.

En respuesta a Netanyahu, el partido Yashar ha denunciado su "hipocresía" y ha invitado al "Likud y sus amigos" a unirse a una coalición liderada por Eisenkot, "sin extremistas".

"Si el Likud y sus amigos están de verdad interesados en la unidad y en un gobierno amplio, son más que bienvenidos si anuncian públicamente que disuelven la alianza con los extremistas, que aceptan los cuatro principios de Gadi Eisenkot y que quieren entrar en un gobierno con el primer ministro Eisenkot", ha explicado Yashar.

Las cuatro condiciones de Eisenkot son reconcer a Hamás como organización terroristas con la intención de destruir su poder militar y de gobierno en la Franja de Gaza, reconocimiento de Israel como Estado judío y democrático, apoyo a los valores de la Declaración de Independencia y servicio militar obligatorio para toda la población.