Netanyahu promete una investigación "exhaustiva" de la muerte de un menor atropellado en una protesta en Jerusalén

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido este miércoles una "investigación exhaustiva" en torno a la muerte de un adolescente de catorce años después de que el conductor de un autobús, ya detenido, arrollara en Jerusalén a participantes en una protesta de judíos ultraortodoxos para denunciar la política de reclutamiento del Gobierno israelí.

"Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones", ha dicho Netanyahu, quien ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento de Yosef Eisenthal. "Traslado mis profundas condolencias a la familia Eisenthal", ha manifestado.

Asimismo, ha pedido "contención" para "evitar un mayor aumento de las tensiones" y evitar "tragedias adicionales". "El valor de la santidad de la vida está grabado en nuestro patrimonio y debemos salvaguardarlo por encima de todo", ha afirmado en un comunicado publicado por su oficina.

La investigación abierta por la Policía de Israel sobre el suceso ha permitido determinar que el conductor del autobús fue atacado por manifestantes que bloqueaban la carretera antes de acelerar y atropellar a varios de los concentrados, matando a uno de ellos y dejando varios heridos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.