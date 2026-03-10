Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán "depende del pueblo iraní"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - KHaim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado que el derrocamiento de las autoridades de Irán "depende del pueblo iraní" y ha reiterado que la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos acerca la posibilidad de "un cambio" en la cúpula de poder en el país asiático.

"Nuestra aspiración es permitir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. En última instancia, depende de ellos", ha afirmado Netanyahu, quien ha subrayado que "no cabe duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos rompiéndoles los huesos y seguimos activos".

"Si tenemos éxito junto al pueblo iraní, lograremos el fin definitivo de este tipo de situaciones en la vida de las naciones. Generaremos un cambio, y ya estamos logrando un cambio radical en la posición internacional de Israel", ha sostenido, según un comunicado publicado por su oficina.

Así, ha manifestado que "gran parte de esta lucha es en la ofensiva, pero una parte enorme es también en la defensiva". "La parte defensiva es, ante todo, la voluntad del pueblo y la fuerza de los ciudadanos", ha dicho durante una visita al Centro Nacional de Operaciones Sanitarias de Emergencia.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.