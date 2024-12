Netanyahu rechaza ante el juez presiones a la prensa y afirma que no tiene tiempo para estar con su familia

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

La defensa del primer ministro descarta llamar como testigo a su mujer

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este miércoles ante el juez que tanto él como su familia haya ejercido presión alguna sobre medios de comunicación para lograr informaciones favorables al Gobierno y ha afirmado que carece de tiempo para estar con su familia y, por ende, comentar cuestiones de esta índole.

Así lo ha asegurado durante una nueva vista judicial en su contra ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde ha lamentado no poder ser un "oído atento" para su mujer, Sara, y ha vuelto a aludir a que tiene una agenda muy apretada en calidad de primer ministro dada la situación que atraviesa el país.

"Señorías, ojalá pudiera escuchar a mi mujer. Desafortunadamente, tal y como vivimos y teniendo en cuenta mi trabajo, no es posible. Nos vemos a última hora de la noche durante tan solo unos minutos y únicamente hablamos de los niños y de la familia", ha aseverado en relación con las acusaciones vertidas en su contra por haber presionado, tanto él como miembros de su familia y otros intermediarios, al portal de noticias Walla.

En este sentido, ha asegurado que "no existe posibilidad alguna" de abordar lo que sucede durante el día con los miembros de su familia y ha incidido en que no ha interferido en los supuestos mensajes enviados por su mujer a Zeev Rubinstein, un amigo de la familia, para que presionara al director de Walla, Ilan Yeshua, para que modificara las noticias que aparecían en portada a favor de informaciones más favorables para Netanyahu.

"No he tenido tiempo para ello ni un teléfono adecuado para hacer esto", ha afirmado antes de aclarar que esta iniciativa podría haber partido del propio Rubinstein para "complacer" a Sara. "No he tenido nada que ver con esto porque estaba muy, pero que muy ocupado", ha añadido, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, la defensa del primer ministro ha aprovechado la ocasión para descartar, al menos de momento, que Sara acuda a declarar en el marco del juicio a pesar de que estas acusaciones la salpican directamente.

Amit Hadad, uno de los abogados de Netanyahu, ha asegurado que el fiscal Yehudit Tirosh carece de un caso sólido y ha afirmado que "no logrará condena alguna" contra el primer ministro después de cuatro días de vistas judiciales en los que han tratado de demostrar que Netanyahu y su entorno fueron objeto de artículos e informaciones "hostiles".

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.