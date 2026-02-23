Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU contra Irán

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Zuma Press / Contact

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este lunes en la ciudad de Jerusalén una reunión con sus ministros y principales asesores de seguridad en medio de las tensiones en la región por un posible ataque estadounidense contra Irán.

El encuentro, informado por el diario 'The Times of Israel', se produce después de que Netanyahu asegurase ante el Parlamento este lunes que Israel está "preparado para cualquier escenario". "Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable", ha expresado.

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado evacuar a su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en la región ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un posible "ataque limitado" a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones, tras lo que el Gobierno iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de este tipo sería "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de sus fuerzas.