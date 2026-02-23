Smotrich apunta un "ultimátum" a Hamás para su desarme y avisa de que Israel "conquistará" Gaza si no lo hace

Archivo - El ministro de Finanzas, Bezazel Smotrich. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha señalado este lunes que las autoridades israelíes darán un "ultimátum" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que proceda con su desarme y que, en caso de que no cumpla, el Ejército ya trabaja en planes para entrar en Gaza y "conquistar" la Franja, apuntando al establecimiento de asentamientos judíos en la zona.

"Pronto se le dará un ultimátum a Hamás según el cual todas las armas, cuarteles generales y túneles deben ser retirados de la Franja de Gaza", ha señalado el dirigente ultraderechista en una entrevista en la radio Reshet Bet. "Si lo cumple, bien. Si no, recibiremos la legitimidad para actuar por nuestra cuenta", ha avisado, sobre una próxima ofensiva contra Gaza.

En este sentido, ha apuntado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "ya están trabajando en planes" para este ataque, indicando que el resultado final será "conquistar la Franja de Gaza y establecer allí asentamientos judíos", tras defender que el enclave palestino "es parte de Israel".

"Gaza, para aquellos que aún no lo entienden, es parte de la Tierra de Israel. Destruiremos a Hamás y, finalmente, habrá un asentamiento israelí allí", ha indicado.

Smotrich se ha mostrado escéptico con respecto a que vaya a avanzar el trabajo de desarme de Hamás, previsto en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro de la Franja, insistiendo en que las posibilidades de que el grupo islamista acuerde su propio desarme "son cercanas a cero".

En todo caso, ha insistido en que este proceso "no se prolongará indefinidamente", ahondando en que el Ejecutivo israelí trabaja para "garantizar que tenga una duración limitada y que el desarme sea un desarme auténtico".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no tiene intención de volver a levantar asentamientos en Gaza, si bien varios miembros de su coalición de Gobierno, encabezado por el Likud y apoyado por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, abogan abiertamente por este plan.

La propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, acordada por Israel y Hamás en octubre pasado, contempla la retirada de todas las tropas israelíes y el despliegue de una Fuerza Internacional de Desestabilización de cara al desarme del grupo islamista palestino.