Netanyahu y varios altos cargos arremeten contra un rabino ortodoxo por maldecir al jefe del Ejército

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de judíos ortodoxos en Jerusalén. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos cargos del país, como el presidente, Isaac Herzog, y el ministro de Defensa, Israel Katz, entre otros, han arremetido este martes contra el rabino ultraortodoxo Aryeh Yazdi por maldecir al jefe del Ejército, Eyal Zamir, en pleno aumento de la tensión por la negativa de la comunidad haredí a sumarse a filas.

"Quiero condenar contundentemente los lamentables comentarios realizados ayer en Bnei Brak contra el jefe de las Fuerzas Armadas. Aunque haya desacuerdos entre nosotros, no hay lugar para la incitación contra las fuerzas israelíes y sus comandantes, que nos protegen a todos", ha advertido Netanyahu en un comunicado.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha tildado de "escandalosas" las declaraciones de Yazdi. "No debe haber lugar a insultos, maldiciones ni lenguaje despectivo, y mucho menos contra el comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y nuestros soldados, nuestros hijos e hijas. Los líderes públicos tienen la obligación de mantener un discurso responsable y respetuoso", ha afirmado, según un comunicado difundido en redes sociales.

Katz, por su parte, ha condenado "enérgicamente" las graves declaraciones "incendiarias" contra el jefe del Estado Mayor y ha afirmado que incluso en "momentos de diferencias, está prohibido cruzar la línea roja de la incitación y el daño contra quienes tienen la gran responsabilidad de la seguridad del país", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Así, se han sumado a las críticas vertidas por la oposición, que ha prometido "poner fin a la financiación estatal que llega a figuras como el rabino". "La regla es simple, quien enseñe en contra del sionismo y del Estado de Israel no recibirá ni un shékel del Estado. Quien decida no trabajar, no recibirá dinero. Quien decida no servir, no recibirá dinero. Así de simple", ha apuntado el ex primer ministro israelí y líder de la coalición opositora Juntos, Naftali Bennett.

El presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, ha alertado de que "la incitación violenta contra el jefe del Estado Mayor traspasa temerariamente los límites y permite, de hecho, que se derrame la sangre de comandantes y soldados de las FDI". "Este punto bajo es consecuencia directa de la cultura de odio y división en la que Netanyahu ha sumido al país durante años para mantenerse en el poder", ha señalado.

La situación ha estallado después de que el rabino criticar durante un evento público en Bnei Brak la actuación de las fuerzas israelíes y la detención de judíos ultraortodoxos por manifestarse pare evitar su reclutamiento. "El maldito jefe del Estado Mayor, que su nombre y su memoria sean borrados, envío a un soldado a prisión durante un mes. ¿Por qué? Porque anhelaba al mesías", apuntó Yazdi, que acusó al Ejército de "querer erradicar la Torá y la fe".