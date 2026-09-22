Netanyahu ve un "grotesco absurdo" en la denuncia de Macron ante la Asamblea General de la ONU

Benjamin Netanyahu - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha cargado este martes contra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha tildado la situación en la Franja de Gaza de "espectáculo vergonzoso", unas palabras que el dirigente del Likud ha considerado de "grotesco absurdo".

"El grotesco absurdo de la declaración de Emmanuel Macron es asombroso", ha señalado Netanyahu, según se desprende de un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí.

El jefe del Ejecutivo de Israel ha afeado los comentarios de Macron ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York, aludiendo a la muerte de un hombre de nacionalidad francesa a manos de "un terrorista de Hamás" mientras circulaba en coche en Cisjordania.

"Con su último aliento, le dijo a su hijo que huyera", ha asegurado sobre un suceso acontecido, según él, días antes de la festividad judía del Yom Kipur, o Día del Perdón.

"Los terroristas de Hamás llevan a cabo atentados contra judíos casi a diario. Han asesinado a innumerables civiles israelíes en Judea y Samaria --término empleado por políticos en Israel para designar a Cisjordania--. La ignorancia no es excusa para borrar su sangre", ha recalcado.

Sus palabras llegan después de que el jefe del Elíseo haya denunciado durante la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU que lo que se vive en el enclave palestino es un "espectáculo (que) nos avergüenza a todos".

El mandatario ha vuelto a reclamar que se reconozca a Palestina como estado, recordando que Francia y otros países dieron ese paso hace prácticamente un año con motivo de la anterior edición.

"¿Qué credibilidad tenemos si seguimos sin actuar ante lo que ocurre en Gaza? Hay quienes se jactan de una supuesta paz en Palestina (...) pero esa paz no ha reabierto las vías humanitarias. ¡Este espectáculo nos avergüenza!", ha exclamado.

"Fíjense en lo que está pasando en Cisjordania, donde cada día tienen lugar violaciones, pero ¿en nombre de qué?", se ha interrogado Macron, desatando aplausos entre lo asistentes.