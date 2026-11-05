Nicaragua pide eliminar "todas" las sanciones "unilaterales" y defiende una cooperación "sin imposiciones"

Archivo - El ministro de Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nicaragua ha pedido este jueves en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid eliminar "todas" las sanciones "unilaterales" y defendido el derecho a que cada país elija su modelo político y de desarrollo.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz convencido de que el diálogo, el respeto y el entendimiento mutuo deben prevalecer sobre las diferencias. Es por ello que continuamos demandando la eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra el desarrollo de los pueblos", ha subrayado el coministro de Exteriores nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

En este sentido, ha aprovechado la cita en Madrid para reafirmar la "posición histórica" de Managua contra el embargo económico a Cuba pidiendo el levantamiento "total e incondicional" del bloqueo.

El titular de Exteriores de Nicaragua ha señalado la cooperación internacional como "un instrumento de solidaridad" pero ha pedido que se base en "el respeto mutuo, la complementaridad y el derecho que tiene cada pueblo a decidir sus propios modelos políticos y de desarrollo".

Así las cosas ha incidido en que cada país debe "definir sus propias prioridades y aspiraciones conforme a sus propias realidades sin imposiciones extranjeras".

"La cooperación iberoamericana debe continuar fortaleciéndose como un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y capacidades, promoviendo iniciativas concretas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos", ha concluido.