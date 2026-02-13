Níger asegura haber repelido un ataque armado contra una instalación petrolera

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Níger ha asegurado haber repelido un ataque lanzado por un grupo armado contra unas instalaciones petroleras situadas en Agadem, en el este del país africano, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del asalto, que se habría saldado sin bajas entre las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Defensa nigerino, que ha achacado el ataque a "mercenarios" del Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia (MPLJ) --surgido en 2024 como escisión de otro grupo rebelde creado tras el golpe de Estado militar del año anterior--, ha afirmado que los asaltantes llegaron desde el vecino Chad.

Asimismo, ha recalcado que "la rápida y fulgurante reacción de las fuerzas de defensa frente a los mercenarios provocó que tuvieran que replegarse en desbandada, abandonando material y equipamientos militares", entre ellos fusiles de asalto, cohetes y dispositivos de comunicación, según ha recogido el portal Les Echos du Niger.

"También fueron abandonados los cuerpos de mercenarios, mientras que otros fueron trasladados", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que los atacantes se dirigieron hacia la frontera con Chad tras los enfrentamientos, sin que las autoridades chadianas se hayan pronunciado por ahora sobre los incidentes.

El MPLJ, encabezado por Moussa Kounai, no se ha pronunciado por ahora sobre estas acusaciones, si bien en diciembre reivindicó la autoría de un ataque contra un oleoducto ubicado en Agadem, tras declarar la guerra a la junta militar instaurada tras el golpe de julio de 2023 contra el entonces presidente, Mohamed Bazoum.