Níger dice que la salida de tropas "creará un vacío" que permitirá el "refuerzo" de los grupos terroristas

Resalta que se instalarán nuevas bases en territorio nigerino para reposicionar a parte de estos efectivos

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha afirmado que la retirada de tropas de la operación 'Barkhane' y la Fuerza Takuba de Malí "creará un vacío" que derivará en un "refuerzo" de los grupos terroristas en esta zona del Sahel y ha confirmado que su país acogerá nuevas bases para la reubicación de estos efectivos.

"Su salida va a crear un vacío que será reemplazado por las organizaciones terroristas, ya muy presentes en esta región. Esto va a ser una amenaza que hipotecará toda la estabilidad de Malí, también la de Níger y la subregión, afectada por contagio", ha argüido.

"Nuestro objetivo es que nuestra frontera con Malí sea segura. Prevemos que tras la salida de 'Barkhane' y Takuba esta zona esté aún más infestada y que los grupos terroristas se refuercen", ha manifestado el mandatario en una entrevista concedida al diario francés 'Le Figaro'.

Así, el presidente ha resaltado que estos grupos "tienen vocación de expandir sus actividades" y ha detallado que las nuevas bases en territorio nigerino "no estarán lejos de (las ciudades malienses) de Ménaka y Gao". "Acogerán sobre todo a (efectivos de) Takuba, ya que eso tiene grandes ventajas para nosotros", ha detallado.

Así, Bazoum ha argumentado que se trata de "fuerzas especiales con capacidades para responder a la amenaza que suponen las organizaciones terroristas" y ha añadido que la Fuerza Takuba "es también una fuerza integrada en el Ejército de Malí y en el de Níger". "Tendremos un acuerdo con los gobiernos europeos que podrían intervenir. El concepto de 'Barkhane' es un poco diferente", ha explicado.

Bazoum ha lamentado la retirada de tropas de Malí y ha destacado que tanto la operación 'Barkhane' como la Fuerza Takuba "juegan un papel muy importante a la hora de garantizar la seguridad del norte de Malí, cercano a Níger".

En este sentido, ha destacado que las conversaciones del miércoles sobre la situación demostraron "una unanimidad sobre la necesidad de rearticular el dispositivo que estaba en marcha en Malí", lo que derivará a una presencia de estas fuerzas en Níger y en "otros países africanos, un poco más al sur, que han realizado esta petición".

Bazoum ha hecho referencia al aumento de los ataques en el norte de Benín y agregó que "está claro que estos países tienen necesidades", ante el temor de una expansión de la amenaza yihadista desde el Sahel hacia la región del golfo de Guinea.

"Es previsible que un cierto número de estas fuerzas sean enviadas a estas regiones ante estas nuevas amenazas, así como Níger, que ya está bajo la tormenta. Las cosas se precisarán a partir del mes del junio y los protocolos serán afinados", ha adelantado.

CRÍTICAS A LA JUNTA MALIENSE

El presidente nigerino ha señalado además que "le inquieta mucho" un posible derrumbe del Estado maliense y se ha declarado "incapaz de imaginar que podría ser de Malí en unos meses". "Por eso es urgente que las autoridades actuales de Malí vuelvan a conectar con sus socios y retornen a un marco normal para que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) pueda retirar las sanciones y que las fuerzas internacionales, quizá, se vuelvan a desplegar".

"Eso permitiría salvar los avances de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), que podrían igualmente verse puestos en duda por la degradación de la situación", ha apuntado. "En la región de Gourma, por ejemplo, Takuba y 'Barkhane' hicieron un trabajo destacable, pero sin ellos la amenaza pesará directamente sobre Gao y Ménaka", ha argumentado.

Bazoum, que ha rechazado pronunciarse sobre la posible presencia de mercenarios rusos en Malí, ha puntualizado sin embargo que "es preferible recurrir a estructuras estatales antes que a personal de empresas privadas", antes de criticar la actuación de la junta militar desde su llegada al poder tras el golpe de Estado de agosto de 2020.

"Estos militares llegaron al poder prometiendo dar seguridad a Malí. Constato, por contra, que desde que están ahí la situación se ha degradado de forma considerable", ha dicho, al tiempo que ha detallado que "desde el golpe de Estado, todos los puestos militares en la frontera con Níger han sido abandonados ante la presión terrorista".

"No hay Ejército maliense en la frontera con Níger, una zona literalmente ocupada por terroristas. Por tanto, dicha promesa no ha sido verificada. Los militares preveían además celebrar elecciones en 18 meses, pero 16 meses después anunciaron que las elecciones no eran una prioridad y presentaron, a petición de la CEDEAO, una 'hoja de ruta' en la que prevén estar en el poder cinco años", ha criticado.

En esta línea, ha sostenido que "todo ello indica que no son más que coartadas para ejercer el poder y disfrutarlo, aunque la situación en Malí se degrade en todos los aspectos". "En realidad, estamos ante un golpe de Estado clásico de los años setenta, una usurpación del poder", ha manifestado.

Bazoum ha reclamado por ello a la junta maliense que "respete sus compromisos" y ha recordado que "Malí es un país soberano y fue el país más activo en el seno de la CEDEAO para que se adoptara el protocolo adicional relativo a la buena gobernanza".

RECHAZA LAS CRÍTICAS A FRANCIA

Por otra parte, ha tildado de "campaña preparada" las críticas contra la presencia militar francesa en Malí y en la región. "En agosto de 2020, tras el golpe, la CEDEAO adoptó medidas. Nadie denigró a la CEDEAO y los militares malienses se sometieron a su voluntad. Los mismos militares deciden 17 meses después que no abandonarán el poder. La CEDEAO adopta medidas y en las redes sociales hay una campaña virulenta contra ella, acusándola de estar a sueldo de Francia", ha lamentado.

"Vayan a Gao y pregunten si Takuba y 'Barkhane' son fuerzas importantes para ellos. Eso es lo que cuenta para estados como nosotros. Nuestro deber es dar seguridad a nuestras poblaciones", ha recalcado, antes de quitar hierro al bloqueo de un convoy de 'Barkhane' en noviembre de 2021 en Níger.

Bazoum ha manifestado que el suceso estuvo protagonizado por "niños, colegiales" y ha resaltado que no había habido problema alguno hasta el inicio de esta "campaña", que adquirió "velocidad de crucero". "Hubo nigerinos que movilizaron a jóvenes inconscientes, pero eso no representa una opinión, es algo marginal", ha zanjado.

Níger hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Asimismo, la región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

En este contexto, al menos cinco militares murieron el miércoles por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en la zona de Samira, en la región de Tillabéri (oeste), cerca de la frontera con Malí y Burkina Faso, según ha recogido el portal de noticias ActuNiger.