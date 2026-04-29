Níger "neutraliza" a trece "terroristas y cómplices" en varias operaciones de seguridad

Archivo - Militares de Níger en sesión de entrenamiento - EJÉRCITO DE EEUU /EJÉRCITO DE NÍGER - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han anunciado la "neutralización" de trece "terroristas y cómplices" en varias operaciones de seguridad llevadas a cabo durante la última semana, sin pronunciarse sobre el grupo al que pertenecerían los sospechosos.

"Durante el período comprendido entre el 20 y el 26 de abril de 2026, las Fuerzas de Defensa y Seguridad mantuvieron una presión operativa constante en todo el territorio nacional", ha dicho el Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO) en su último informe.

Así, ha indicado que estas operaciones permitieron, además de "neutralizar" a estos sospechoso, detener a varias personas e "incautar material bélico enemigo y cantidades significativas de bienes prohibidos", sin más detalles, tal y como ha recogido la agencia estatal nigerina de noticias, ANP.

Níger hace frente desde hace años a ataques de las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, principalmente en el oeste del país --cerca de las fronteras con Burkina Faso y Malí--, así como de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en la región de Diffa, situada en la cuenca del lago Chad.