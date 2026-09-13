Nigeria alerta de un plan terrorista contra iglesias y mezquitas para sabotear las elecciones de 2027

Archivo - Tijani Umara, de 65 años, huyó de su ciudad natal hace siete años cuando Boko Haram la atacó, y ahora es uno de los muchos desplazados que viven en Maiduguri, la capital del estado de Borno. - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria han alertado este sábado a los líderes musulmanes y cristianos del estado de Osún, en el suroeste del país, sobre un presunto plan terrorista dirigido contra lugares de culto con el objetivo de desestabilizar la región y frustrar las elecciones generales previstas para 2027, según han informado medios locales.

De acuerdo con las informaciones publicadas por el diario nigeriano 'Punch', el Servicio de Seguridad del Estado (DSS) mantuvo el pasado miércoles reuniones por separado con representantes de la comunidad musulmana y cristiana en la localidad de Osogbo. En ambas sesiones se aconsejó a los máximos responsables religiosos la adopción inmediata de medidas preventivas ante el riesgo de ataques inminentes.

La alerta institucional responde a un informe de los servicios de inteligencia que advierte de que distintos grupos terroristas planean sembrar la inseguridad en el sur del país --con especial foco en la región del suroeste-- para generar un clima de tensión en el periodo previo a las elecciones presidenciales.

"La reunión es cierta; se celebró el miércoles en Osogbo. Debemos ser cuidadosos y estar vigilantes. Estas personas llevan bastante tiempo intentando infiltrarse en Osún", ha confirmado el presidente de la comunidad musulmana del estado, Alhaji Mustapha Olawuyi, en declaraciones recogidas por el diario nigeriano.

El líder musulmán ha agradecido las labores de los servicios de inteligencia y ha revelado el contenido de un mensaje de audio que él mismo ha remitido a todos los imanes de la región: "Los oficiales dijeron que tenían información de inteligencia de que los terroristas se movilizarían hacia el sur del país y el suroeste, especialmente para causar caos y así impedir la celebración de las elecciones o generar apatía entre los votantes".

Por su parte, el representante de la comunidad cristiana en Osún, el pastor John Adeleke, también ha confirmado la celebración del encuentro y ha señalado que las autoridades instaron a los responsables religiosos a trasladar a las iglesias y a los directores de centros educativos la necesidad de reforzar la vigilancia.

En declaraciones a 'Punch', el presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en la región ha detallado que el DSS recomendó expresamente a los líderes religiosos que impidan el estacionamiento de vehículos desconocidos en las inmediaciones de los templos y aconsejó a su vez suspender la programación de actos religiosos nocturnos.

Asimismo, la CAN ha indicado que el servicio de inteligencia instó a verificar la identidad de cualquier visitante antes de permitir su acceso a las instalaciones, una instrucción que solicitaron extender a los propietarios de escuelas y a los responsables de recintos que alberguen grandes concentraciones de personas.

"Tras comunicarnos que las iglesias deberán tener cuidado y que debemos animar a nuestras congregaciones a estar también alerta, enviamos el mensaje a todos nuestros bloques y diferentes plataformas donde nuestra gente puede informarse", ha concluido el dirigente cristiano.

La región suroeste de Nigeria no cuenta con ningún grupo terrorista islamista autóctono profundamente arraigado y con base permanente, como Boko Haram o su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Históricamente, ha sido la región más estable del país en lo que respecta a las insurgencias yihadistas. Sin embargo, la zona se enfrenta a un panorama de seguridad cambiante, caracterizado por redes criminales que se solapan, actividad militante en las zonas periféricas y una creciente preocupación por la intromisión externa.