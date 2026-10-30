Nigeria anuncia la muerte de 15 "terroristas", incluidos dos supuestos altos cargos de Estado Islámico

Archivo - Un militar del Ejército de Nigeria durante unas maniobras en Ghana (archivo) - Ssgt. Charles Brock/Us Army / Zuma Press / Europa

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado la muerte de 15 "terroristas", incluidos dos supuestos altos cargos de Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en una serie de bombardeos llevados a cabo el miércoles contra posiciones del grupo yihadista en el estado de Borno (noreste).

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha afirmado que los bombardeos fueron lanzados en el área de Marte tras "informaciones de Inteligencia sobre actividades terroristas en la zona", antes de resaltar que un total de 15 sospechosos fueron "neutralizados" y que varias "estructuras" fueron "destruidas".

Así, ha destacado que entre los muertos estarían dos altos cargo de ISWA identificados como Abú Musana y Hasán abú Huraira, al tiempo que ha destacado que el 'gobernador' del grupo yihadista en la zona figura entre los heridos en estado crítico, sin más detalles al respecto.

Goni ha hecho hincapié en que la operación se enmarca en los esfuerzos para "degradar las capacidades de los terroristas" y ha prometido que estas acciones "coordinadas" continuarán en el noreste del país para "restaurar una paz total y duradera" en la región.

El estado de Borno y otras zonas del noreste de Nigeria son epicentro de los ataques de ISWA y Boko Haram --grupo del que se escindió el primero--. Ambos son especialmente activos en esta parte del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.