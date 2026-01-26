Nigeria confirma un intento de golpe de Estado tras meses negándolo y enviará a un tribunal militar a acusados

Archivo - Imagen de archivo de un desfile militar en la capital de Nigeria, Abuya - Europa Press/Contacto/Emma Houston - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha confirmado este lunes que la investigación iniciada en octubre de 2025 contra varios miembros de las fuerzas de seguridad detenidos entonces ha revelado que conspiraron para derrocar al Gobierno de Bola Tinubu, a pesar de que en aquel momento lo negó el Ejecutivo nigeriano.

"El exhaustivo proceso de investigación ha examinado cuidadosamente todas las circunstancias que rodean la conducta del personal afectado. Los hallazgos han identificado a varios funcionarios con acusaciones de conspiración para derrocar al Gobierno, lo cual es incompatible con la ética, los valores y los estándares profesionales exigidos", reza un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha señalado que "quienes tengan causas que responder serán formalmente procesados ante el tribunal militar correspondiente para ser juzgados", asegurando que "esto garantiza la rendición de cuentas, respetando los principios de imparcialidad y el debido proceso".

Las Fuerzas Armadas han remarcado que las medidas adoptadas son "puramente disciplinarias y forman parte de los mecanismos institucionales vigentes para preservar el orden, la disciplina y la eficacia operativa en las filas". También han afirmado que "se mantienen firmes en su compromiso de mantener los más altos estándares de profesionalidad, lealtad y respeto a la autoridad constitucional".

Esta confirmación llega tres meses después de que el Ministerio de Defensa dijera que los rumores sobre un intento de golpe de Estado por la cancelación de las actividades por el 65º aniversario de la independencia de Nigeria y la detención de varios militares bajo investigación por mala conducta profesional "son completamente falsas, maliciosas, y pretenden causar una tensión innecesaria y desconfianza entre la población".

Días después, Tinubu anunció cambios en la cúpula militar, indicando que dichas medidas tenían el objetivo de "fortalecer todavía más la arquitectura de seguridad nacional" de Nigeria. Entre otros, informó del reemplazo de jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el del Aire y el de la Armada.