Nigeria promete redoblar su lucha contra la violencia religiosa ante el "juego orquestado" por EEUU

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno nigeriano ha asegurado que está intensificando sus operaciones de seguridad en todo el país ante el "juego orquestado" por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, que en las últimas horas ha puesto al país africano en su punto de mira al amenazar con una intervención frente a la pasividad, denuncia, de las autoridaes a la hora de impedir la violencia contra los cristianos.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, uno de los portavoces del presidente nigeriano Bola Tinubu ha reivindicado los esfuerzos del mandatario para responder a los desafíos de seguridad incluso antes de que Trump comenzara el viernes sus invectivas contra el país.

"El presidente Bola Tinubu se anticipó al juego orquestada en Estados Unidos al comunicar el jueves a los nuevos jefes de las fuerzas armadas lo que los nigerianos esperan de ellos: Basta de excusas. Los nigerianos exigen resultados", ha hecho saber el portavoz Bayo Onanunga.

Expertos consultados por medios nigerianos como el Daily Trust sospechan que Estados Unidos ha comenzado una campaña de desprestigio contra el país africano desde que declarara su respaldo a la causa palestina durante la guerra de Gaza.

Sin abordar esta circunstancia, Onanunga ha publicado extractos del encuentro del jueves entre Tinubu y sus jefes de las Fuerzas Armadas. "Mantengámonos un paso por delante de quienes buscan amenazar nuestra paz", proclamó el presidente ante los militares.

Otro de los portavoces del presidente nigeriano, Daniel Bwala, ha anticipado un próximo encuentro entre ambos mandatarios, posiblemente en la Casa Blanca, para limar asperezas. También en X, Bwala ha recordado que "el presidente Trump ha brindado una gran ayuda a Nigeria al autorizar la venta de armas, y el presidente Tinubu ha aprovechado esta oportunidad en la lucha contra el terrorismo, lo cual se refleja en los excelentes resultados obtenidos".

"En cuanto a las discrepancias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión, ya sea en la Casa de Gobierno o en la Casa Blanca", ha añadido.