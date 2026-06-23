Nigeria rescata en Borno a cerca de 50 personas secuestradas por presuntos miembros de Estado Islámico

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu (archivo) - Christophe Viseux/COP28/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado el rescate de cerca de 50 personas secuestradas por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en el estado de Borno, situado en el noreste del país y sacudido desde hace años por una creciente inseguridad por las acciones de los yihadistas y de Boko Haram.

Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que un total de 47 personas, "mayoritariamente mujeres y niños", han sido rescatadas tras una operación en Kangarwa, situada en el área de Kukawa, al tiempo que ha hablado de "un nuevo éxito significativo a nivel humanitario".

El Ejército ha destacado que esta operación "exitosa" fue posible gracias a "la presión agresiva y sostenida" contra "enclaves" de ISWA en la cuenca del lago Chad, al tiempo que ha subrayado que "las incesantes ofensivas terrestres y aéreas obligaron a los terroristas a abandonar sus posiciones en medio de la confusión, lo que permitió a las víctimas escapar de un cautiverio prolongado".

"Los rescatados están siendo atendidos por profesionales médicos en un lugar seguro", ha manifestado el portavoz del Ejército nigeriano, Mohammed Goni, quien ha incidido en que este rescate "subraya el compromiso" de las tropas con "degradar las capacidades terroristas" y "liberar a civiles inocentes retenidos contra su voluntad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas "reafirman su determinación a la hora de mantener las operaciones ofensivas, desmantelar las redes restantes de ISWA y restaurar la paz y la normalidad en la región nororiental" del país africano.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, ISWA, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.