Los niños de RCA pagan el precio del abandono internacional ante la crisis en el país

Publicado 30/11/2018 0:04:35 CET

Uno de cada cuatro niños se ha visto desplazado y tres de cada cinco no terminan la educación primaria

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

República Centroafricana (RCA) es a día de hoy una de esas crisis olvidadas a las que la comunidad internacional no presta atención y que no hacen sino seguir deteriorándose. El abandono ha pasado factura principalmente a los más pequeños, hasta el punto en que en la actualidad dos de cada tres niños requieren ayuda humanitaria, denuncia el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

"Los niños de República Centroafricana han estado abandonados durante demasiado tiempo", lamenta la representante de UNICEF en RCA, Christine Muhigana. "Necesitan ayuda y atención urgente, no solo ahora, sino también a largo plazo", reclama, recordando que se trata de "uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo". "Los niños viven en condiciones desesperadas", resume la responsable de la agencia de la ONU.

El conflicto, que comenzó en diciembre de 2013 y enfrenta principalmente a los antiguos rebeldes Séléka, mayoritariamente musulmanes, con los grupos de autodefensa 'antibalaka', principalmente cristianos, se ha visto agravado con el paso del tiempo con la emergencia de otros grupos armados que luchan entre sí por los recursos naturales. Se estima que en la actualidad cuatro quintas partes del país están controladas por grupos armados.

Como consecuencia de la violencia, casi 643.000 centroafricanos se han visto desplazados dentro del país y otros 573.000 han buscado refugio en los países vecinos. Según UNICEF, esto se traduce en que actualmente uno de cada cuatro niños ha tenido que abandonar su hogar. Muchos viven en asentamientos informales pero otros se han refugiado con sus familias en el bosque, donde las condiciones son aún más extremas.

A la inseguridad se suma el hecho de que la esperanza media de vida es de tan solo 52 años, la más baja del mundo, y que tres de cada cuatro personas viven por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que ha aumentado con respecto a hace una década, cuando eran dos de cada tres. Casi la mitad de la población no tiene acceso a agua potable y tres de cada cuatro no tienen acceso a saneamiento público.

En este sentido, el país ocupa la posición 188 de los 189 países que componen el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, un indicador compuesto que mide la esperanza de vida, los ingresos económicos y la educación.

AUMENTO DE LOS NIÑOS QUE NECESITAN AYUDA

El resultado de esta situación, según el informe de UNICEF 'Crisis en República Centroafricana: en una emergencia olvidada los niños necesitan ayuda, protección y oportunidades de futuro', es que en la actualidad un millón y medio de niños necesita ayuda humanitaria de forma urgente, 300.000 más que en 2016, lo que confirma el deterioro en el país.

La agencia de la ONU está particularmente preocupada por el estado nutricional de los niños. De los más de 32.000 niños que se temía que sufrieran desnutrición aguda severa --que deja a los menores al borde de la muerte-- en 2014, se prevé que para 2019 la cifra sea de 43.000. Según UNICEF, en 2018 se ha superado el umbral de emergencia del 2 por ciento de los niños fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El país ocupa además el último puesto de los 119 incluidos en el Índice Global de Hambre de 2018.

"A menos que el contexto de seguridad mejore y las personas puedan regresar a sus hogares y comunidades, esas tasas solo se estancarán o deteriorarán", subraya el coordinador del Grupo Sectorial de Nutrición de UNICEF, Yves Nzigndo.

En el plano de la salud, RCA ocupa el segundo lugar en cuanto a tasa de mortalidad neonatal en el mundo, con 1 de cada 24 recién nacidos que no sobrevive a sus primeros 28 días de vida, frente al 1 por cada 1.000 que se registra en Islandia. También tiene la segunda tasa de mortalidad materna más elevada, con 882 de cada 100.000 nacidos vivos. En el país africano, una mujer tiene una probabilidad de cada 27 de morir por complicaciones en el embarazo, lo que contrasta con 1 de cada 12.900 en Suecia.

LA EDUCACIÓN, OTRA TAREA PENDIENTE

Otro de los grandes problemas de este país enclavado en el corazón de África, según UNICEF, es el de la educación. Los enfrentamientos y el desplazamiento masivo de población "amenazan con aplastar un sistema educativo que ya se encuentra muy deteriorado", alerta el informe.

En RCA, siete de cada diez niños y adolescentes abandonan la escuela a nivel nacional. Menos de tres de cada cinco terminan la escuela primaria y sólo el 6 por ciento termina el equivalente a la escuela secundaria, según la agencia de la ONU, que resalta que en las zonas afectadas por el conflicto donde realiza programas la proporción de niños que van a la escuela es mayor que en las zonas que no son de emergencia.

"Esto se debe a que las iniciativas de educación en situaciones de emergencia facilitan que muchos niños asistan por primera vez a un entorno de aprendizaje, especialmente en el caso de las niñas, que, por razones culturales o socioeconómicas, no suelen asistir a la escuela en circunstancias normales", explica UNICEF.

Por otra parte, miles de niños se han visto enrolados en grupos armados por la fuerza o porque no han encontrado una mejor opción para escapar de la pobreza. Desde 2014, unos 13.000 niños, entre ellos unas 3.200 niñas, han sido liberados de los grupos armados con el apoyo de UNICEF. La falta de fondos, junto con la limitada capacidad técnica y las dificultades en el acceso a los niños de las zonas inseguras, ha provocado que el 30 por ciento de estos niños no haya recibido ayuda crucial para su reinserción.

Aquellos que no reciben apoyo para su reinserción sufren a veces el rechazo de sus familias, mientras que en el caso de las niñas son estigmatizadas porque se considera que están sexualmente comprometidas. "Todos ellos corren un alto riesgo de regresar a los grupos armados y una vez que son reclutados de nuevo, es mucho menos probable que vuelvan a participar en un programa de reintegración", advierte UNICEF.

Por otra parte, miles de niñas son objeto de violencia sexual, no sólo por parte de grupos y fuerzas armadas, sino también por parte de personas a las que conocen y en las que confían, si bien las cifras reales no están claras debido a la escasez de denuncias, lamenta la agencia de la ONU. El posible estigma hace que muchas de ellas no denuncien, a lo que se suma la falta de servicios disponibles para ellas y las escasas probabilidades de que sus abusadores sean llevados ante la justicia.

Pero no solo la población civil sufre las consecuencias de la inseguridad reinante en RCA. Según UNICEF, la cifra de ataques contra trabajadores humanitarios se ha cuadriplicado, pasando de 67 durante todo 2017 a 294 en lo que va de 2018. Además, de los 49,7 millones de euros que UNICEF solicitó para este año solo ha recibido el 44 por ciento a falta de un mes para que termine el año.

RCA NECESITA FONDOS

"Para crear las condiciones para la paz y la prosperidad a largo plazo", el país "necesita urgentemente una respuesta humanitaria plenamente financiada, junto con un apoyo al desarrollo igualmente urgente", advierte la agencia de la ONU, que deja claro que es necesario asegurarse de que "esta generación de niños pueda dejar atrás la violencia y la pobreza".

"Sólo puede hacerlo protegiendo, educando y nutriendo a los niños en los años venideros, independientemente de sus circunstancias" pero para ello "necesitará muchos más recursos ahora y a largo plazo", subraya. "Cualquier otra cosa significaría condenar a los niños y jóvenes de RCA a un lento y doloroso descenso hacia la pérdida de sus esperanzas y su futuro, y en general hacia la pérdida de vidas humanas", remacha.