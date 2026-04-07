Noboa acusa a Petro de atentar contra la soberanía de Ecuador tras unos comentarios sobre Jorge Glas

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de atentar contra la soberanía del país latinoamericano tras unos comentarios en los que ha calificado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de "preso político".

"Ahora que intentan reinventar al 'preso político', quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y en el Derecho Internacional", ha indicado en redes sociales.

Noboa ha afirmado que Ecuador "ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia". "Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los 'presos políticos' para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder ante Ecuador", ha dicho.

El mandatario ha señalado que Glas está en la cárcel "por asociación ilícita en el caso Odebrecht", así como por "cohecho en el caso Sobornos 2012-2016", y por desvío de dinero "en el caso Reconstrucción de Manabí" tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.

Esto se produce después de que Petro afirmase en redes sociales que en "América no debe haber presos políticos". "Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político", señaló.

El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias de prisión por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.

Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de esa sede diplomática, pese a haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Después de su detención, el exvicepresidente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el suroeste del país y en 2025 fue condenado a 13 años de prisión por un presunto delito de peculado en el ya mencionado caso 'Reconstrucción de la provincia de Manabí'.