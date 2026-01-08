Noem justifica al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis: "Sintió que su vida corría peligro"

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem. - Europa Press/Contacto/Mattie Neretin

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha asegurado que la mujer abatida el miércoles por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis "utilizó su vehículo como un arma" para atropellarle. "Sintió que su vida corría peligro", ha justificado.

Noem ha explicado este jueves en una rueda de prensa que la víctima utilizó su coche "para perpetrar un acto violento", por lo que el agente se vio obligado a tomar medidas para protegerse tanto a él como a sus compañeros.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad Nacional ha asegurado que se llevará a cabo el mismo procedimiento que se suele aplicar en este tipo de situaciones, en las que los agentes se ven obligados a hacer uso de la fuerza.

"Cuando se utiliza un arma para dañar a alguien e incitar a la violencia contra él e intentar causarle lesiones o la muerte, hay que calificarlo exactamente como lo que fue", ha justificado, en línea con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la respuesta del agente.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles, cuando un agente disparó a Renee Nicole Good, de 37 años, en medio de una redada del ICE en Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional incidió en que la mujer utilizó su coche como arma, calificando lo ocurrido como un claro caso de "terrorismo doméstico".

En las últimas horas, se ha celebrado una protesta en el mismo lugar en el que se produjo el tiroteo. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, contradijo la versión oficial y acusó al ICE y a la Administración Trump de "crear el caos".