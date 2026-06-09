Noruega aprueba un paquete de unos 100 millones para la compra de drones marítimos destinados a Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Noruega. - Europa Press/Contacto/Vlad Karkov - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Noruega han informado este martes de que destinarán un nuevo paquete de ayudas valorado en 1.200 millones de coronas (unos 109 millones de euros) para la compra y desarrollo de drones marítimos destinados a Ucrania.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha indicado que la partida está destinada a la adquisición y el desarrollo de este tipo de drones, según un comunicado del Gobierno, en el que ha indicado que la industria marítima noruega es "líder mundial".

"Me complace que esta experiencia también pueda utilizarse para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad. Ucrania está utilizando drones marítimos para reconocimiento, operaciones ofensivas y protección contra ataques rusos", ha declarado el mandatario.

El 9 de junio, el primer ministro se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de una reunión de líderes nórdicos y bálticos en Tallin, la capital de Estonia.

Como ha destacado el Gobierno noruego, estos sistemas no tripulados desempeñarán un papel "crucial" para garantizar la seguridad de las exportaciones de cereales y otras mercancías a través del Mar Negro.