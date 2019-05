Noruega confirma una "fase exploratoria" del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición

Publicado 17/05/2019 9:42:34 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha confirmado este viernes el inicio de contactos entre representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro y de la oposición, una "fase exploratoria" con la que el país nórdico espera contribuir al acercamiento entre las partes.

"Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país", ha explicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El Ministerio noruego ha aplaudido en dicha nota los "esfuerzos" de los distintos delegados y ha reiterado su disposición a "seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica" para la crisis política y social que atraviesa Venezuela.

Por parte del Gobierno venezolano han acudido a Noruega el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, según han señalado la agencia Reuters y la cadena NRK. El propio Maduro confirmó el miércoles que el portavoz gubernamental está fuera de Venezuela en "una misión muy importante", aunque no dio detalles.

La oposición ha estado representada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, del partido político Un Nuevo Tiempo, integrado en la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), y los asesores Gerardo Blyde, ex diputado y ex alcalde, y Fernando Martínez Mottola, ex ministro del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, también ha confirmado que Noruega intenta una "mediación" entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para zanjar la crisis política mediante un nuevo diálogo, si bien ha aclarado que no se prestará a una "negociación falsa".