Noruega impulsa la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

Archivo - El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. - Erik Flaaris Johansen/NTB/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha informado este viernes de que tiene previsto prohibir a lo largo de este año el uso de redes sociales para los menores de 16 años, una medida con la que espera proteger a los más jóvenes.

"Estamos introduciendo medidas para aprobar una nueva legislación que restringa completamente el uso por parte de los menores de estas aplicaciones. Queremos una infancia en la que los niños puedan ser niños", ha indicado el primer ministro del país, Jonas Gahr Store.

Así, ha señalado que "el juego, la amistad y la vida diaria no deben verse comprometidos por los algoritmos y las pantallas". "La responsabilidad de verificar las edades de los usuarios más jóvenes recae en las empresas tecnológicas detrás de estas aplicaciones", ha afirmado.

Noruega es uno de los primeros países europeos en introducir restricciones al uso de las redes sociales por edades. Otros países, como Francia, España y Dinamarca, han anunciado también que pondrán en marcha medidas similares.