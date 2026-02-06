Noruega investiga a su ex primer ministro Jagland por presunta corrupción relacionada con Jeffrey Epstein

Archivo - El ex primer ministro de Noruega, expresidente del Comité Noruego del Nobel y ex secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales (Okokrim) de Noruega ha anunciado este jueves que ha iniciado una investigación contra quien fuera primer ministro, presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, por sospechas de "corrupción agravada" vinculadas a los archivos del fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Consideramos que hay motivos razonables para una investigación, dado que ocupó los cargos de presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa durante el período cubierto por los documentos publicados", ha afirmado en un comunicado el director del organismo, Pal Lonseth.

En particular, Okokrim investigará, "entre otras cosas", si Thorbjorn Jagland "recibió regalos, viajes y préstamos en relación con su cargo", si bien continuará estudiando los archivos de Epstein. "Dado que el material es extenso, la evaluación llevará tiempo", ha señalado.

Al hilo, la autoridad ha indicado que ha solicitado al Ministerio de Exteriores noruego "que tome la iniciativa de levantar su inmunidad", derivada de haber presidido una organización internacional.

No es este el único escándalo derivado de los archivos de Epstein que ha azotado a la cúpula política noruega. Este mismo jueves, el Foro Económico Mundial (FEM) ha abierto una investigación independiente contra el exministro de Exteriores y actual director ejecutivo de la organización con sede en Davos (Suiza), Borge Brende, por su vínculo con Epstein.

De ella ha informado el propio Brende, que ha indicado que espera "con interés" la conclusión de una pesquisa que pretende aclarar las circunstancias alrededor de los correos electrónicos y mensajes de texto que han salido a la luz entre el exdirigente y Epstein tras la difusión de más de tres millones de archivos relacionados con la red de pedofilia que lideraba el magnate estadounidense.