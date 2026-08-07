Noruega nombra a un nuevo embajador en Jordania e Irak tras la dimisión de Juul por sus vínculos con Epstein

Archivo - La diplomática noruega Mona Juul - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha nombrado a Andreas Lovold como nuevo embajador ante Jordania e Irán en sustitución de Mona Juul, que abandonó en el cargo tras ser señalada por sus vínculos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Lovold, embajador permanente adjunto de Noruega ante Naciones Unidas desde agosto de 2023, ha sido nombrado en el cargo tras una reunión del gabinete noruego, según consta en un comunicado publicado por el Gobierno del país escandinavo este viernes.

Juul tuvo un papel fundamental en las negociaciones de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en la década de 1990 junto a su esposo Terje Rod-Larsen, que lideraba el Instituto Internacional por la Paz de Nueva York. La diplomática está acusada de "corrupción grave" mientras que su marido está señalado por "complicidad".

La publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacudido a las instituciones noruegas, que se han visto salpicadas por el escándalo tras aparecer en los documentos personalidades del Ministerio de Exteriores, de la Casa Real y del Comité Nobel, entre ellos Juul y su marido.

Los archivos revelaron que Epstein donó hasta diez millones de dólares a los dos hijos de la pareja de diplomáticos y que el fallecido magnate estadounidense jugó un papel fundamental cuando quisieron comprar un piso muy por debajo del precio de mercado. Asimismo, también hay numerosas conversaciones y correos electrónicos entre Epstein y Rod-Larsen.

En los archivos aparece además el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, actual miembro del Partido Laborista y quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa, así como presidente del Comité Noruego del Nobel.

Otro de los nombres en los documentos es el de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, quien mantuvo una amistad cercana durante varios años con el magnate, llegando a visitarlo en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa". Por estos contactos, tuvo que pedir perdón.